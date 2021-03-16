Манижа шокирована травлей в свой адрес

Москва, 16 марта. Популярная певица Манижа пожаловалась на травлю, с которой она столкнулась после объявления результатов национального отбора в России на Евровидении.

Поп-исполнительница еще в детстве столкнулась с оскорблениями. В детском садике ее обзывали, намекая на темный цвет кожи. Мать Манижи пришла к воспитательнице и без скандалов поговорила с ней и обидчиком дочери.

«Без войны, без криков ей удалось донести, то так говорить нельзя. Мы с этой девочкой стали друзьями, а мама добилась, чтобы эта воспитательница ушла из нашей группы — ее перевели в другую», — сказала Манижа на шоу «Док-ток».

Но тогда Манижа не считала это хейтом. Ей казалось, что негатива в ее жизни и вовсе нет. Однако все изменилось, когда она выиграла национальный отбор. Прочитав первые сообщения от злопыхателей, исполнительница искренне не понимала, что она сделала плохого этим людям.

«Люди писали, что я оскорбила их чувства, но как? Я ведь просто вышла и спела то, о чем думаю. Давайте я не буду вас обманывать и говорить, что я не обращаю внимания на хейт, что это нормальная часть моей жизни. Это не нормально. Я в шоке! Да, это часть нашей профессии, но не надо забывать, что мы люди. Во многом меня ранят эти вещи, я не могу просто взять и закрыть на это глаза», — сказала Манижа.

Национальный отбор на Евровидение прошел в России 8 марта. По итогам голосования представлять РФ на песенном конкурсе будет Манижа.