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Легендарный футболист «Челси» Фрэнк Лэмпард стал отцом во второй раз

Легендарный футболист «Челси» Фрэнк Лэмпард стал отцом во второй раз

Лондон, 16 марта. Жена известного футболиста Кристин Лэмпард объявила, что родила мальчика. Это уже второй ребенок в звездной семье.

Североирландская телеведущая и ее муж, ныне являющийся футбольным тренером, рассказали, что у них родился второй ребенок. Они поприветствовали сына и назвали его Фредериком Джорджем Лэмпардом, в честь отца Кристин. Тележурналистка зашла на свой аккаунт в Instagram, чтобы рассказать, что она стала мамой во второй раз. Об этом сообщает Mirror.

«Позвольте нам представить вам наше пополнение. Фредерик (Фредди) Джордж Лэмпард! Мы полностью влюблены в него», — написал 42-летняя легенда клуба «Челси».

Кристин еще в январе рассказала, что беременна, и по предварительным срокам роды должны были состояться в апреле. Однако похоже, что ребенок появился чуть раньше. У пары уже есть первенец, Патриция Шарлотта Лэмпард. Дочь родилась в сентябре 2018 года.

Ранее стало известно, что сестра Кейт Миддлтон стала мамой во второй раз.

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