Легендарный футболист «Челси» Фрэнк Лэмпард стал отцом во второй раз

Лондон, 16 марта. Жена известного футболиста Кристин Лэмпард объявила, что родила мальчика. Это уже второй ребенок в звездной семье.

Североирландская телеведущая и ее муж, ныне являющийся футбольным тренером, рассказали, что у них родился второй ребенок. Они поприветствовали сына и назвали его Фредериком Джорджем Лэмпардом, в честь отца Кристин. Тележурналистка зашла на свой аккаунт в Instagram, чтобы рассказать, что она стала мамой во второй раз. Об этом сообщает Mirror.

«Позвольте нам представить вам наше пополнение. Фредерик (Фредди) Джордж Лэмпард! Мы полностью влюблены в него», — написал 42-летняя легенда клуба «Челси».

Кристин еще в январе рассказала, что беременна, и по предварительным срокам роды должны были состояться в апреле. Однако похоже, что ребенок появился чуть раньше. У пары уже есть первенец, Патриция Шарлотта Лэмпард. Дочь родилась в сентябре 2018 года.

Ранее стало известно, что сестра Кейт Миддлтон стала мамой во второй раз.