«Лига справедливости» станет последним фильмом Зака Снайдера во вселенной DC Film

Лос-Анджелес, 16 марта. Режиссер Зак Снайдер подтвердил, что «Лига справедливости» станет последним фильмом, который он снимет в киновселенной DC Film.

После многих лет кампаний и протестов фанатов фильм «Лига Справедливости» по версии Зака Снайдера выходит на экраны. Премьера назначена на 18 марта и состоится на сервисе HBO Max в США и на «Кинопоиск HD» в России. Судя по предварительным оценкам критиков, режиссерская вариация фильма о супергероях получилась лучше, чем оригинал, выпущенный в 2017 году.

Однако, несмотря на очень вероятный успех картины, фанатам не придется ждать продолжение истории о супергеройской команде. Об этом сообщает портал Flash Film.

“Они на 100 процентов уходят. Warner Bros. считают театральную версию Лиги Справедливости каноном», — заявил режиссер.

Отмечается, что в конце фильма будет намек на продолжение, которое, похоже, никогда не наступит. Журналисты New York Times спросили у Зака, зачем заканчивать фильм с открытым финалом, если сиквела не будет?

«Я добавил его потому, что это будет последний фильм, который я сделаю для DCU, и оставить всю эту кинематографическую вселенную без встречи Бэтмена и Джокера просто странно. Вопрос был о моей версии фильма», — подчеркнул Снайдер.

Ранее сообщалось, что зрители смогли посмотреть «Лигу справедливости» Зака Снайдера на HBO Max раньше срока.