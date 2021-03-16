Стало известно о возможной отставке трех российских губернаторов

Москва, 16 марта. Главы трех субъектов РФ попали в «красную» зону девятого рейтинга политической устойчивости руководителей российских регионов холдинга «Минченко консалтинг».

Как минимум в восьми регионах России грядущей осенью ожидаются прямые губернаторские выборы. В Северной Осетии, Карачаево-Черкесии и Дагестане пройдут непрямые выборы. Эксперты считают высокой вероятность отставки глав Тывы и Северной Осетии Шолбана Кара-Оола и Вячеслава Битарова, а также губернатора Ульяновской области Сергея Морозова.

В зоне высокой политической устойчивости оказались лишь глава Чечни Рамзан Кадыров и губернатор Тульской области Алексей Дюмин. В средней зоне, в основном, находятся назначенные осенью 2020 года временно исполняющие обязанности (врио) глав регионов Сергей Меликов в Дагестане, Артем Здунов в Мордовии, Михаил Дегтярев в Хабаровском крае и Вячеслав Гладков в Белгородской области, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что «Единая Россия» собирается подвести итоги предварительного голосования по отбору кандидатов партии на выборы в Госдуму в этом году 1 июня. Онлайн-голосование, в котором будут выбирать кандидатов в Государственную думу, пройдет с 24 по 30 мая.