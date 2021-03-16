Большинство родителей контролируют время пребывания детей в Сети

Москва, 16 марта. Подавляющее большинство россиян контролирует время пребывания несовершеннолетних детей в интернете, показал опрос сервиса по поиску работы SuperJob.

Степень обеспокоенности родителей временем, проведенным их детьми в Сети, связана с возрастом ребенка, сообщает со ссылкой на исследование RT. Проведенное в интернете время отслеживают 79% родителей детьми в возрасте от семи до десяти лет, еще 61% респондентов контролируют детей в возрасте от 11 до 14 лет. За проведенным подростками в возрасте от 15 до 17 лет в Сети временем следят лишь 38% родителей.

Детей до 14 лет контролирует одинаковая доля родителей обоих полов, тогда как использование интернета подростками в возрасте от 15 до 17 лет ограничивают 44% матерей и 33% отцов.

В исследовании участвовали 1,5 тыс. родителей из всех округов России.

Ранее специалист по управлению репутацией и мониторингу социальных сетей Digital Guru Ольга Соколова посоветовала не высказываться в соцсетях на определенные темы. Некоторые действия человека в Сети могут спровоцировать проблемы с законом, а также лишить работы.