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Тина Кароль поразила фанатов соблазнительным образом на новом украинском шоу

Тина Кароль поразила фанатов соблазнительным образом на новом украинском шоу

Киев, 16 марта. Популярная певица Тина Кароль появилась на новом украинском шоу Lip Sync Battle в соблазнительном наряде. Поклонники пришли в восторг от образа дивы.

Для выступления знаменитость выбрала скромное ассиметричное платье с разрезом. Наряд принадлежит австралийскому бренду Bronx and Banco. В нем певица пела, выполняя сложные трюки со стулом, демонстрируя возможности своей растяжки.

Второй наряд был у певицы более откровенным. Тина надела латексные брюки и прозрачный топ-корсет от лондонского дизайнера грузинского происхождения Давида Комы.

Поклонники в комментариях под публикацией с Кароль в Instagram на официальной странице шоу оставили десятки теплых слов. Многие отметили, что знаменитость превосходно выглядит в этих эффектных нарядах.

В прошлом году ходили слухи, что Тина Кароль станет участницей реалити-шоу «Холостячка», где она будет выбирать себе жениха. В комментариях под публикацией у многих вызвал недоумение намек ведущего проекта Григория Решетника. Фанаты до сих пор не могут поверить, что Тина рассталась с певцом Даном Баланом, и надеются, что пара воссоединится.

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