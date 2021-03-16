Тина Кароль поразила фанатов соблазнительным образом на новом украинском шоу

Киев, 16 марта. Популярная певица Тина Кароль появилась на новом украинском шоу Lip Sync Battle в соблазнительном наряде. Поклонники пришли в восторг от образа дивы.

Для выступления знаменитость выбрала скромное ассиметричное платье с разрезом. Наряд принадлежит австралийскому бренду Bronx and Banco. В нем певица пела, выполняя сложные трюки со стулом, демонстрируя возможности своей растяжки.

Второй наряд был у певицы более откровенным. Тина надела латексные брюки и прозрачный топ-корсет от лондонского дизайнера грузинского происхождения Давида Комы.

Поклонники в комментариях под публикацией с Кароль в Instagram на официальной странице шоу оставили десятки теплых слов. Многие отметили, что знаменитость превосходно выглядит в этих эффектных нарядах.

В прошлом году ходили слухи, что Тина Кароль станет участницей реалити-шоу «Холостячка», где она будет выбирать себе жениха. В комментариях под публикацией у многих вызвал недоумение намек ведущего проекта Григория Решетника. Фанаты до сих пор не могут поверить, что Тина рассталась с певцом Даном Баланом, и надеются, что пара воссоединится.