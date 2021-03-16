Сериал «Сокол и Зимний солдат» могут продлить на второй сезон

Лос-Анджелес, 16 марта. Глава Marvel Sturios Кевин Файги заявил, что для продолжения сериала «Сокол и Зимний» солдат есть идеи, но он не может ничего гарантировать.

Всего через несколько дней в Сети появится первый эпизод сериала о двух супергероях, и многие фанаты уже интересуются, будет ли продолжение у истории о Соколе и Зимнем солдате. Продюсер Кевин Файги ответил на вопросы зрителей. Он не подтвердил и не опровергнул теории поклонников киновселенной Марвел, но отметил, что для продолжения есть идеи. Об этом сообщает портал The Playlist.

«Нам задают этот вопрос гораздо чаще на телевидении, потому что люди ожидают, что это будет похоже на то, что они знали раньше. Мы подошли к созданию сериалов, как к фильмам: нам лучше сделать это прекрасным, потому что мы не сможем сделать продолжение», — отметил Файги.

Он добавил, что если они смогут сделать еще один сезон, то, конечно, у них есть идеи.

Ранее стало известно, что Marvel сократила сериал «Сокол и Зимний солдат» до шести серий.