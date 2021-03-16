The Washington Post призналась в обмане с речью Трампа

Вашингтон, 16 марта. Газета The Washington Post призналась, что приписала экс-президенту США Дональду Трампу слова, которые он никогда не говорил.

Ранее в одной из своих статей газета написала, что Трамп в конце декабря 2020 года звонил главе следственной группы при секретаре Джорджии и потребовал от нее «найти подтасовки» на президентской гонке 3 ноября в штате. Согласно обнародованной позже аудиозаписи разговора, экс-лидер вместо этого призывал ее обратить внимание на ситуацию в округе Фултон, где она «найдет невероятные вещи, мошенничество».

«The Washington Post только что опубликовала правку, касающуюся некорректно приведенного ею содержания моего телефонного разговора на тему фальсификаций на выборах в штате Джорджия», — передает слова Трампа интернет-портал Daily Caller.

Он поблагодарил издание за исправления. В новой редакции The Washington Post исправила заголовок и цитаты. Аудиозапись телефонного разговора обнародовала секретарь штата Джорджия.

Ранее Трамп отказался от участия в Президентском клубе США. В самом Белом доме подчеркнули, что Трамп «не проявлял особенного интереса» к тому, чтобы быть включенным в состав Президентского клуба и присоединиться к своим бывшим коллегам Бараку Обаме, Биллу Клинтону и Джорджу Бушу.