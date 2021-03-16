Киркоров поругался с журналистами в разгар дня рождения подруги

Москва, 16 марта. Певец Филипп Киркоров устроил скандал на дне рождения своей подруги Кати Гусевой. Вывели из себя артиста журналисты, пришедшие на торжество.

Король эстрады поздравил именинницу, а через некоторое время решил покинуть вечеринку. Вокруг ждавшего лифта артиста собралась толпа журналистов. Не говоря ни слова, поп-король зашел в лифт, а за ним пару корреспондентов.

Журналисты стали задавать Филиппу Бедросовичу вопросы касательно его плохого настроения. Но это еще сильнее ударило по артисту. Киркоров, не стерпев назойливых акул пера, дерзко ответил им, что те потеряли дар речи.

Филипп Бедросович, поругавшись с прессой в разгар торжества, вышел из лифта и ушел. Потом на вечеринку он больше не возвращался.

Почему артист ходит без настроения, неясно. По одной из версий, Филипп переживает из-за многомиллионного кредита. Его продюсерский центр задолжал латвийскому банку 70 миллионов рублей. При этом его адвокат уверяет, что поп-исполнитель не платит из-за того, что финучреждение обанкротилось, и он не хочет отдавать деньги кому попало. По другой версии, певец не может пережить уход своей подруги Азизы из шоу «Маска», в котором он является членом жюри.