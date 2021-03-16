Ким Кардашьян говорит, что учится «забивать» после развода с Канье Уэстом

Лос-Анджелес, 16 марта. Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян заявляет, что после развода с Канье Уэстом решила жить своей жизнью и надеется вдохновить людей делать то же самое.

В прошлом месяце Ким подала на развод с Канье. С известным рэп-исполнителем у нее четверо общих детей. Звезды прожили в браке семь лет. Об этом сообщает издание Mirror.

В новом интервью журналу Vogue Кардашьян сказала, что научилась своему новому отношению к жизни от модельера Риккардо Тиши, подбиравшего для нее образы для гала-концерта Met в 2013 году, который имел тематику панка.

«По мере того как я становлюсь более уверенной в себе, я понимаю это еще больше: этот панк — это просто отношение ко всему, тебе просто наплевать. Это не значит, что ты полный «отморозок». Это просто означает, что ты живешь своей жизнью по-своему, и, надеюсь, это вдохновит людей сделать это для себя», — подчеркнула Ким.

Ранее стало известно, что Ким Кардашьян и Канье Уэст прервали общение. Кардашьян озвучила официальную причину развода. Она обозначила ее как «непримиримые противоречия». На сегодняшний день супруги уже достигли договоренности по всем пунктам, включая опеку над всеми четырьмя детьми.