Россиянам посоветовали покупать на окрепшие рубли евро и доллары

Москва, 16 марта. Окрепший рубль дает неплохую возможность для покупки долларов и евро на среднесрочную перспективу, считают эксперты.

Рубль накануне обновил многомесячные максимумы к евро и доллару, которые долгое время не опускались до 72,9 рубля и 86,97 рубля соответственно. Но укрепление национальной валюты в сторону 72 рублей за доллар может оборвать угроза обострения санкционной тематики и риски коррекционного снижения рынка нефти, предупреждают опрошенные РИА Новости эксперты.

«Общий риск для «развивающихся валют» — рост базовых доходностей госбумаг США, который забирает часть капитала из экономик этих стран», — добавил Владимир Евстифеев из банка «Зенит».

Высокие обменные курсы рубля скорее представляют неплохую возможность для покупки на среднесрочную перспективу ослабевшей валюты, заключил эксперт.

Ранее эксперты предупредили, что если нефть сохранится на текущих уровнях или пойдет выше, то доллар в ближайшие дни может опуститься ниже отметки 72,6 рубля впервые с конца июля прошлого года. в дальнейшем для курса рубля важна будет информация о темпах пандемии и массовой вакцинации.