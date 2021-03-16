Россияне назвали комфортную сумму ежемесячного платежа по кредиту

Москва, 16 марта. Почти 40% россиян назвали комфортной суммой ежемесячного платежа по кредиту не более 5 тысяч рублей, следует из исследования банка «Открытие».

Около 39% опрошенных признались, что для них будет удобно, если сумма платежа не будет превышать 5 тысяч рублей. 38% респондентов высказались, что готовы отдавать по 5-15 тысяч рублей каждый месяц.

«17% — от 15 до 25 тысяч рублей», — приводит РИА Новости результаты исследования.

Только 6% соотечественников заявили, что платеж в размере 25 тысяч рублей вполне подъемный для их семейного бюджета.

Большинство опрошенных (44%) считают, что сейчас лучше отказаться от кредитов, а копить на крупные покупки самостоятельно. В то же время почти 30% респондентов уверены, что выгоднее в нынешней экономической ситуации взять кредит на приобретение чего-то ценного. По мнению 26% россиян, сейчас лучше отказаться от крупных приобретений.

«Открытие» провело опрос 2-8 марта по репрезентативной выборке. Участниками исследования стала тысяча россиян в возрасте от 18 до 65 лет, проживающая в городах с населением более 100 тысяч человек.

Коллекторы объяснили, почему россияне не платят по кредитам. По их словам, главной причиной стали финансовые трудности.