Офтальмолог предупредила об опасном влиянии диабета на глаза

Москва, 16 марта. Диабет может провоцировать скрытые заболевания глаз, которые трудно выявить без участия специалистов.

Сахарный диабет является третьей по частоте причиной глазных заболеваний, рассказала врач-офтальмолог высшей категории, доктор медицинских наук Татьяна Шилова в интервью в эфире «Радио 1».

Среди наиболее часто встречающихся глазных заболеваний среди пациентов с таким диагнозом — катаракта, микроангиопатия сосудов глазного дна, помутнение хрусталика в ответ на нарушение обменных процессов. Пациентам с диабетом необходимо регулярно проходить обследования глазного дня, но обращаться только к проверенным специалистам из-за трудностей выявления скрытых болезней.

Сладкое, несмотря на опасность для диабетиков, имеет свои полезные свойства. Недавно диетолог Мария Малышева рассказала о свойстве черного шоколада предотвращать развития атеросклероза, диабета второго типа и инсульта.