Аксенов вспомнил, как взял ответственность за референдум в Крыму в 2014 году

Симферополь, 16 марта. Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, как взял на себя ответственность за референдум на полуострове в марте 2014 года.

В должности главы правительства автономной Республики Крым Аксенов 7 марта 2014 года в прямом эфире дал комментарии украинскому телеканалу о ситуации на полуострове и готовящемся референдуме. О законности плебисцита у него спросил экс-президент Украины Леонид Кравчук. Аксенов ответил, что это решение парламента Крыма, а не его личное желание.

«Господину Кравчуку так и сказал. И когда он меня спросил, берете ли вы ответственность (за референдум) на себя, я сказал: «Да, беру». Потому что у меня было четкое понимание, что мы делаем все правильно», — подчеркнул Аксенов.

Он отметил, что парламент Крыма имел юридическое право поставить вопрос о проведении процедуры референдума по поводу судьбы региона.

Аксенов заявил, что государственные телеканалы России должны перестать приглашать псевдоэкспертов с Украины. По словам политика, «эксперты» из украинского государства и других стран могут искажать реальную ситуацию и факты.