ЛДПР внесет в Госдуму законопроект для расширения зоны действия ОСАГО

Москва, 16 марта. Депутаты от ЛДПР и сенатор Сергей Леонов во вторник внесут в Госдуму законопроект о расширении зоны действия полиса ОСАГО, сообщил парламентарий Ярослав Нилов в Telegram-канале.

Согласно законопроекту, вред, причиненный гражданину в результате бездействия отвечающих за состояние автодорог госорганов и организаций коммунального комплекса, «подлежит возмещению застраховавшим гражданскую ответственность потерпевшего страховщиком, который в дальнейшем в порядке регресса взыскивает суммы осуществленного потерпевшему страхового возмещения с виновных государственных органов, органов местного самоуправления и организаций коммунального комплекса».

Нилов указал, что в последние годы увеличивается число водителей, не желающих покупать полис ОСАГО. Принятие законопроекта от ЛДПР, по его мнению, серьезно повысит уровень доверия к этому виду обязательного страхования и обеспечит дополнительную защищенность водителей.

С этого года начали действовать нововведения в оформлении полиса ОСАГО. Для злостных нарушителей правил дорожного движения оформление полиса стало дороже.