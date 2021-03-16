Переброска турецкой техники в Сирию встревожила военных России

Дамаск, 16 марта. Российские вооруженные силы возмутились действиям турецких военных, которые перебросили боевую технику в Сирию.

Рассказал об этом заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии Александр Карпов. Москва, по его словам, обеспокоена фортификационными работами на опорных пунктах в сирийской провинции Ракка. Такие действия серьезно нарушают статус-кво и вредят усилиям, которые направлены на решение конфликта.

Недавно турецкое Минобороны обвинило Сирию в обстреле двух поселений на территории Алеппо, которые находятся под контролем Анкары. Ракеты, по информации ведомства, были запущены с аэродрома Квайрес и достигли цели и попали по Джараблусу и Эль-Бабу. Турецкие власти обратились и к России, отметив необходимость предотвращения таких атак.

Ранее ООН начала разговор о новом формате переговоров по САР. Спецпредставитель генсека подчеркнул, что достичь заметного прогресса по этому направлению будет непросто.