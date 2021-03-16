Пьяным водителям могут ужесточить наказание в России

Москва, 16 марта. МВД РФ разработало поправки к Уголовному кодексу, согласно которым будет увеличен максимальный срок лишения свободы за систематическое вождение в нетрезвом виде.

Поправки в УК РФ МВД разработало по поручению вице-премьера России Юрия Борисова. Изменения должны быть внесены в статью 264.1 Уголовного кодекса. Она устанавливает санкции для водителей, которые уже были наказаны в рамках КоАП за пьяное вождение.

В настоящее время за такое нарушение суд может назначить водителю штраф в размере от 100 тыс. до 300 тысяч рублей, до двух лет лишения свободы и другие виды наказаний. МВД предлагает увеличить штраф для систематически управляющих машиной в нетрезвом виде водителей до 500 тысяч рублей, срок исправительных и принудительных работ — до двух и трех лет соответственно, максимальный срок лишения свободы — до трех лет, сообщает «Коммерсантъ».

В пояснительной записке к документу говорится, что существующие меры нетрезвых водителей не сдерживают. Подобные нарушения на бытовом уровне «продолжают ассоциироваться с незначительным правонарушением».

Изменения уже поддержали в Верховном суде, Генпрокуратуре, Следственном комитете и государственно-правовом управлении президента, уточняет издание.

Ранее первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил запретить алкоголикам занимать руководящие должности в России. Соответствующую инициативу он планирует направить в Минтруд и правительство.