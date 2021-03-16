Автоэксперт раскрыл нюансы безопасного вождения весной

Москва, 16 марта. Автолюбители, предпочитающие не ездить зимой, с наступлением весны снова садятся за руль. Как подготовить машину к возобновлению поездок, рассказал автоэксперт Сергей Канаев.

У автомобиля из-за длительного простоя, по словам члена координационного совета Федерации автовладельцев России, могут появиться серьезные проблемы. Перед первым выездом следует все обязательно проверить.

«Нужно проверить уровень всех жидкостей, особенно тормозной, рулевое управление, обязательно нужно проверить световые приборы: фары, поворот, аварийная сигнализация», – подчеркнул Канаев в интервью радио Sputnik.

Водитель после долгого перерыва должен заново прочувствовать автомобиль. Ему нужно быть готовым к пробкам, авариям и хамству на дорогах.

«Люди, которые полгода не управляли автомобилем, могут начать нервничать, и в связи с этим происходят ДТП, что показывает практика у нас на дорогах», – добавил автоэксперт.

Руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко ранее перечислил правила безопасной езды в темное время суток. Он посоветовал не забывать о переключении дальнего света фар на ближний.