Вьетнам безвозмездно получил от России партию вакцины «Спутник V»

Ханой, 16 марта. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев привез партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» во Вьетнам, сообщила пресс-служба СБ России.

По данным пресс-службы, секретарь Совбеза РФ прибыл в Ханой, где запланированы российско-вьетнамские двухдневные консультации по безопасности.

Согласно решению президента России Владимира Путина, вместе с Патрушевым самолетом Ил-96 была доставлена партия вакцины «Спутник V». Препарат передан Вьетнаму безвозмездно.

Ранее председатель ПАСЕ Хендрик Дамс заявил, что Европейский союз запросил российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V». Евросоюз хочет начать переговоры с Россией по вопросу закупки вакцины, но для этого необходимо, чтобы соответствующие запросы сделали четыре государства.