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Байден отмечает локальное лидерство над Трампом по вопросу вакцинации республиканцев

Байден отмечает локальное лидерство над Трампом по вопросу вакцинации республиканцев

Вашингтон, 16 марта. Президент США Джо Байден сомневается, что бывший американский лидер Дональд Трамп способен убедить колеблющихся республиканцев в необходимости вакцинации.

Глава Вашингтона и его команда пытались выяснить, как вакцинировать республиканцев, поскольку опросы показывают, что некоторые сторонники бывшего президента не в полной мере приняли идею получения прививок. Выступая перед журналистами в Белом доме, Байден заявил, что рассмотрел этот вопрос со своими советниками. Об этом сообщает Reuters.

«Я обсуждал это со своей командой, и они говорят, что слова местного врача, проповедника или местных жителей имеют больше влияния, чем слова Трампа», — сказал Байден.

По мнению президента, Трамп мало говорил своим сторонникам о том, чтобы они сделали прививку, когда как сам получил вакцину в январе.

«Если бы бывший президент Трамп проснется завтра и захочет громко заявить о безопасности и эффективности вакцины, то, конечно, мы бы это поддержали», — заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Она добавила, что предыдущий американский лидер может помочь, но она не ждет от него подобных шагов.

«Цель президента — вакцинировать всех американцев, а не только тех, кто голосовал за него. Мы знаем, что нам нужно встретиться со всеми, включая консерваторов, и убедиться, что есть надежные посланники, которые помогут в этих отношениях», — подчеркнула Псаки.

Американские IT-гиганты даже не скрывают, что используют свои ресурсы для влияния на политическую жизнь — как в самих Штатах, так и во всем мире. Об этом в беседе с ФАН ранее рассказал журналист и политический консультант Анатолий Вассерман.

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