Байден отмечает локальное лидерство над Трампом по вопросу вакцинации республиканцев

Вашингтон, 16 марта. Президент США Джо Байден сомневается, что бывший американский лидер Дональд Трамп способен убедить колеблющихся республиканцев в необходимости вакцинации.

Глава Вашингтона и его команда пытались выяснить, как вакцинировать республиканцев, поскольку опросы показывают, что некоторые сторонники бывшего президента не в полной мере приняли идею получения прививок. Выступая перед журналистами в Белом доме, Байден заявил, что рассмотрел этот вопрос со своими советниками. Об этом сообщает Reuters.

«Я обсуждал это со своей командой, и они говорят, что слова местного врача, проповедника или местных жителей имеют больше влияния, чем слова Трампа», — сказал Байден.

По мнению президента, Трамп мало говорил своим сторонникам о том, чтобы они сделали прививку, когда как сам получил вакцину в январе.

«Если бы бывший президент Трамп проснется завтра и захочет громко заявить о безопасности и эффективности вакцины, то, конечно, мы бы это поддержали», — заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Она добавила, что предыдущий американский лидер может помочь, но она не ждет от него подобных шагов.

«Цель президента — вакцинировать всех американцев, а не только тех, кто голосовал за него. Мы знаем, что нам нужно встретиться со всеми, включая консерваторов, и убедиться, что есть надежные посланники, которые помогут в этих отношениях», — подчеркнула Псаки.

Американские IT-гиганты даже не скрывают, что используют свои ресурсы для влияния на политическую жизнь — как в самих Штатах, так и во всем мире. Об этом в беседе с ФАН ранее рассказал журналист и политический консультант Анатолий Вассерман.