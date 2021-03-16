Британские медики раскрыли неожиданную причину подагры

Москва, 16 марта. Подагра является следствием отложения избыточного количества мочевой кислоты в тканях, а на ее количество напрямую влияет рацион питания пациента.

Могут повлечь за собой болезненный приступ такая жирная рыба, как форель, сельдь и скумбрия. Икра, мидии и креветки тоже являются нежелательным блюдом, как и кроличье мясо, сообщает Express. Мешает выводу мочевой кислоты из организма большое количество алкоголя.

Среди допустимых продуктов макароны и лапша, почти все виды овощей, фрукты.

Чтобы предотвратить заболевание, медики советуют употреблять витамин С и наблюдать за здоровьем. Помимо сбалансированного и продуманного питания, следует держать тело в форме. Подагру провоцирует высокий уровень холестерина и высокое кровяное давление, поэтому нужно следить за этими показателями.

Недавно диетолог Маргарита Королева в беседе с корреспондентом ФАН напомнила, что не стоит резко браться за похудение весной. Организм истощен зимними холодами и нуждается в поддержке, а не дополнительном стрессе.