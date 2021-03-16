Сестра Ким Чен Ына предостерегла США от глупостей

Пхеньян, 16 марта. Член Политбюро Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК), сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Е Чжон осудила совместные военные учения США и Южной Кореи.

Заявление Ким Е Чжон опубликовало северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). По словам сестры Ким Чен Ына, КНДР будет следить за поведением Южной Кореи и может ликвидировать все ответственные за обмены и контакты с южным соседом ведомства, а также аннулировать заключенное после саммита в 2018 году межкорейское военное соглашение.

«Пользуясь случаем, советую одну вещь и новой администрации США, которая из-за океана изо всех сил старается, чтобы на нашей территории запахло порохом. Если они желают спать с комфортом в течение грядущих четырех лет, то лучше с самого начала не делать невпопад того, что может заставить их плохо спать», — добавила Ким Е Чжон.

Член Политбюро ЦК ТПК также отметила, что вне зависимости от того, как южнокорейские власти поведут себя «по указу хозяина» в дальнейшем, вернуться к теплым отношениям, которые были установлены весной 2018 года, будет нелегко.

Ранее в Белом доме заявили, что Вашингтон неоднократно предпринимал попытки наладить диалог с Пхеньяном, но ни одна из них не дала результата. Активного диалога между странами нет уже более года.