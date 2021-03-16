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Сестра Ким Чен Ына предостерегла США от глупостей

Сестра Ким Чен Ына предостерегла США от глупостей

Пхеньян, 16 марта. Член Политбюро Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК), сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Е Чжон осудила совместные военные учения США и Южной Кореи.

Заявление Ким Е Чжон опубликовало северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). По словам сестры Ким Чен Ына, КНДР будет следить за поведением Южной Кореи и может ликвидировать все ответственные за обмены и контакты с южным соседом ведомства, а также аннулировать заключенное после саммита в 2018 году межкорейское военное соглашение.

«Пользуясь случаем, советую одну вещь и новой администрации США, которая из-за океана изо всех сил старается, чтобы на нашей территории запахло порохом. Если они желают спать с комфортом в течение грядущих четырех лет, то лучше с самого начала не делать невпопад того, что может заставить их плохо спать», — добавила Ким Е Чжон.

Член Политбюро ЦК ТПК также отметила, что вне зависимости от того, как южнокорейские власти поведут себя «по указу хозяина» в дальнейшем, вернуться к теплым отношениям, которые были установлены весной 2018 года, будет нелегко.

Ранее в Белом доме заявили, что Вашингтон неоднократно предпринимал попытки наладить диалог с Пхеньяном, но ни одна из них не дала результата. Активного диалога между странами нет уже более года.

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