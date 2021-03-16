Названы симптомы разрушения печени из-за алкоголя

Москва, 16 марта. Алкогольная жировая болезнь печени возникает, когда человек слишком много пьет спиртного. Еще на ранней стадии появляются симптомы, сигнализирующие о разрушении органа.

Когда печень расщепляет алкоголь, она вырабатывает дополнительные токсины в организме. Со временем чрезмерное употребление алкоголя может привести к повреждению клеток печени.

По словам врача Скотта Томаса, у многих жировая болезнь печени появляется из-за большого количества горячительных напитков. Специалист указал, что риску подвержены алкоголики, люди, страдающие ожирением, и те, кто имеет специфические генетические мутации.

«Алкогольная жировая болезнь печени-это обычно тихая болезнь с небольшим количеством симптомов или вообще без них», — приводит Express слова Томаса.

По его словам, первыми симптомами разрушения печени являются беспричинная усталость и боль в верхней правой части живота.

Врач-психиатр Марат Сараев в разговоре с ФАН рассказал о первых «звоночках» алкоголизма. По его словам, алкоголиком можно считать человека, который ежедневно употребляет спиртные напитки в малых количествах. Даже небольшие дозы могут стать причиной развития алкогольной зависимости.