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Глава ДНР ожидает, что гражданство РФ получат полмиллиона жителей Донбасса

Глава ДНР ожидает, что гражданство РФ получат полмиллиона жителей Донбасса

Донецк, 16 марта. Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что российское гражданство в упрощенном порядке уже получили свыше 224 тысяч местных жителей.

«В ДНР на данный момент более 224 тысяч человек получили гражданство Российской Федерации. При нынешних темпах выдачи паспортов к сентябрю в республиках Донбасса будет проживать более полумиллиона российских граждан», — сообщил в интервью изданиию «Парламентская газета» Пушилин.

По словам главы ДНР, в республике живет «очень патриотичный электорат», для которого возможность проголосовать – это долгожданная «сопричастность к определению судьбы своего Отечества».

Ранее Пушилин объяснил невозможность объединения Донецкой и Луганской народных республик. По его словам, такой шаг будет противоречить соблюдению Минских соглашений. Согласно документу, обе территории в нем проходят отдельно, а это единственная международная площадка, на которой представлена ДНР, пояснил Пушилин.

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