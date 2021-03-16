Глава ДНР ожидает, что гражданство РФ получат полмиллиона жителей Донбасса

Донецк, 16 марта. Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что российское гражданство в упрощенном порядке уже получили свыше 224 тысяч местных жителей.

«В ДНР на данный момент более 224 тысяч человек получили гражданство Российской Федерации. При нынешних темпах выдачи паспортов к сентябрю в республиках Донбасса будет проживать более полумиллиона российских граждан», — сообщил в интервью изданиию «Парламентская газета» Пушилин.

По словам главы ДНР, в республике живет «очень патриотичный электорат», для которого возможность проголосовать – это долгожданная «сопричастность к определению судьбы своего Отечества».

Ранее Пушилин объяснил невозможность объединения Донецкой и Луганской народных республик. По его словам, такой шаг будет противоречить соблюдению Минских соглашений. Согласно документу, обе территории в нем проходят отдельно, а это единственная международная площадка, на которой представлена ДНР, пояснил Пушилин.