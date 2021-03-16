Россия безвозмездно передала Вьетнаму партию вакцины против COVID-19

Ханой, 16 марта. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев прибыл в Ханой и безвозмездно передал Вьетнаму вакцину против COVID-19.

У Патрушева состоятся двухдневные российско-вьетнамские консультации по безопасности. Запланированы переговоры с представителями профильных министерств и ведомств Вьетнама.

Согласно решению президента России Владимира Путина, во Вьетнам доставлена партия вакцины против коронавируса нового типа «Спутник V». Препарат безвозмездно передан вьетнамской стороны для проведения вакцинации населения.

Россия зарегистрировала первую в мире вакцину против коронавируса летом прошлого года. Сейчас российский препарат закупают другие страны.