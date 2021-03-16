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Роспотребнадзор впервые обнаружил в России южноафриканский штамм коронавируса

Роспотребнадзор впервые обнаружил в России южноафриканский штамм коронавируса

Москва, 16 марта. Российские врачи впервые выявили в РФ южноафриканский штамм коронавируса, информирует Роспотребнадзор.

Ведомство отмечает, что всего было выявлено два относящихся к южноафриканскому варианту изолята. Помимо этого, зафиксировано 28 изолятов, относящихся к британскому варианту. Относящихся к бразильскому варианту выявлено не было.

Накануне Роспотребнадзор оценил влияние новых штаммов COVID-19 на течение болезни. Новые варианты вируса не смогут значительно изменить структуру заболевания.

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