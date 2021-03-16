Хлеб и овощи могут подорожать в России

Москва, 16 марта. Цены на пшеницу, овощи и картофель могут вырасти из-за увеличения утильсбора на импортную спецтехнику, предупредили в Ассоциации дилеров сельскохозяйственной техники «Асход».

«Асход» направил письмо с доводами против повышения утильсбора на импортную спецтехнику председателю Правительства России Михаилу Мишустину.

«По новым правилам утильсбор для мощных тракторов увеличится примерно с 800 тыс. рублей до 3 млн (10—15% от цены самого трактора). Среди расходов колхозников техника составляет 10—12%. Если она в итоге подорожает на 10—15% в среднем, то получится эффект роста цен до 1,5% на сельхозпродукцию», — цитирует председателя правления ассоциации Александра Алтынова газета «Известия».

По мнению Алтынова, необходимости в повышении сбора нет, так как обычно эта мера вводится для поддержки отечественных производителей, но в настоящее время российская техника хорошо раскупается. Гендиректор Института конъюнктуры аграрных рынков Дмитрий Рылько отметил, что в случае увеличения утильсбора себестоимость сельскохозяйственной продукции может вырасти на 2-3%.

Федеральная служба государственной статистики опубликовала информацию об изменении потребительских цен в России за период со 2 по 9 марта 2021 года. Стоимость мяса кур в среднем по России повысилась на 1,7%, а свинина подорожала на 1%.