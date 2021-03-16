Российские приложения для предустановки появятся на устройствах Apple

Москва, 16 марта. Корпорация Apple согласовала с Минцифры России установку приложений от российских разработчиков на устройство при первой настройке, сообщили в ведомстве.

При настройке приобретенного в России устройства Apple пользователю будет показано диалоговое окно, в котором ему по умолчанию предложат установить приложения из утвержденного Правительством РФ списка. От установки можно будет отказаться, сняв галочки напротив соответствующих приложений, отметили в Минцифры.

«Министерство вовсе не заинтересовано, чтобы популярные программы, включенные в список для обязательной предустановки, занимали доминирующее положение. Если на рынке появляются интересные пользователям и быстро набирающие популярность альтернативные предложения, они войдут в эту подборку и тоже будут предложены для предустановки», — сообщили газете «Ведомости» в министерстве.

Информацию газете подтвердили в корпорации Apple. Выбор приложений от российских разработчиков начнут предлагать пользователям при активации новых устройств с 1 апреля.

Российское правительство в январе определило программы и приложения, которые должны быть предустановлены на продаваемые в стране смартфоны, компьютеры, ноутбуки, планшеты и Smart TV. Конечный перечень включает продукты «Яндекса» в категориях браузеры, поисковые, навигационные системы и облачные сервисы для хранения данных. От Mail.ru в список попали «электронная почта», «новостной агрегатор» и «социальные сети». Антивирусы представляет Kaspersky, а офисное ПО — «Мой офис». Также на устройствах должен быть установлен социальный сервис «Госуслуги» и платежная система «Мир». В число аудиовизуальных сервисов для ТВ включены «Яндекс», ivi, More.tv, Okko, Premier, Start, Wink, «Кинопоиск», «НТВ Плюс», «Первый канал», «Смотрим».