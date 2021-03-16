Медики объяснили разницу между нервным истощением и усталостью

Москва, 16 марта. Если усталость держится больше месяца без видимых причин, есть повод обратиться к специалисту.

Есть ряд признаков, по которым можно выявить серьезное нервное истощение, сообщили специалисты Express.

Перепады настроения и обостренная реакция на небольшие потрясения и стрессы могут указывать на «выгорание». Также такое состояние нередко сопровождается проблемами со сном, бессонницей и уставшим, трудным пробуждением без малейшего ощущения отдохновения.

Многие пациенты с нервным срывом или истощением обращали внимание на несвойственные им изменения аппетита и, как следствие, увеличение или снижение веса — их начинало тянуть к сладкому, чтобы заесть стресс, или, наоборот, еда переставала быть аппетитной. Может ухудшаться качество кожи и волос, они истончаются, сушатся, прическа может поредеть. Помимо внешних признаков, к врачам обращались с жалобами на критическое падение внимательности, «спутанность» мышления.

Недавно офтальмологи рассказали о пагубном влиянии стресса на глаза. Чрезмерный стресс может излишне возбуждать нервные рецепторы и вызывать раздвоение картинки, резь в глазах.