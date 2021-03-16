На «Оскар-2021» номинированы две женщины-режиссера и девять цветных актеров

Лос-Анджелес, 16 марта. Хлоя Чжао и Эмиральд Феннел претендуют на премию «Оскар» за лучшую режиссуру в 2021 году. Также номинированы девять актеров не европеоидной расы. В прошлом году был только один.

Впервые в кинопремии «Оскар» за награду «Лучший режиссер» борются сразу две женщины. За всю историю среди номинантов было пять режиссеров женского пола, но только одна победительница — Кэтрин Бигелоу за фильм «Шкафчик боли», выпущенный в 2010 году. Об этом сообщает The Guardian.

Британский кинорежиссер Эмиральд Феннел наиболее известна по своей роли Камиллы Паркер Боулз в фильме «Корона», выпущенном на стриминговом сервисе Netflix. Она номинирована за свою первую полнометражную комедию «Девушка, подающая надежды».

Хлоя Джао может получить Оскара за режиссуру в фильме «Земля кочевников». Это элегическая драма о жизни на дороге бесправных пожилых американцев с Фрэнсис Макдорманд в главной роли. Также на лучшего режиссера номинированы Томас Винтерберг («Еще по одной»), Дэвид Финчер («Манк») и Ли Айзек Чун («Минари»).

Девять из действующих номинантов — актеры не европеоидной расы. Риз Ахмед («Звук металла»), Стивен Ян («Минари») и Чедвик Боузман («Ма Рейни: Мать блюза») присоединятся к Энтони Хопкинсу («Отец») и Гари Олдману («Манк») в борьбе за звание лучшего актера. Это первый год, когда два актера азиатского происхождения номинированы в категории лучших актеров.

Виола Дэвис («Ма Рейни: Мать блюза») и Андра Дэй («Соединенные Штаты против Билли Холидей») будут соревноваться с Ванессой Кирби («Фрагменты женщины»), Фрэнсис Макдорманд («Земля кочевников») и Кэри Маллиган («Девушка, подающая надежды»).

О том, когда состоится «Оскар-2021», кто претендует на награды, каковы шансы России, где смотреть вручение, рассказывает Федеральное агентство новостей в эксклюзивном материале.