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ВОЗ призывает продолжать использовать вакцину AstraZeneca

ВОЗ призывает продолжать использовать вакцину AstraZeneca

Москва, 16 марта. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала страны не приостанавливать вакцинацию препаратом AstraZeneca, несмотря на отказ от нее ряда государств.

Таиланд объявил о планах продолжить работу с англо-шведским препаратом, но Индонезия заявила, что будет ждать, пока Ирландия и Нидерланды не объявят о приостановке вакцинации. Об этом сообщает Reuters.

Дания и Норвегия сообщили о единичных случаях кровотечений, образования тромбов и низкого количества тромбоцитов после введения вакцины AstraZeneca. Исландия и Болгария ранее приостановили ее использование, в то время как Австрия и Италия заблокировали отдельные партии. Франция, Германия и Великобритания заявляют, что у них нет никаких опасений.

ВОЗ заявила, что ее консультативная группа рассматривает доклады, связанные с этими событиями, и опубликует свои выводы как можно скорее. Однако организация считает, что вряд ли изменит свои рекомендации, опубликованные в прошлом месяце, которые касаются широкого использования вакцины, в том числе в странах, где южноафриканский штамм коронавируса может снизить эффективность препарата AstraZeneca.

«На сегодняшний день нет никаких доказательств того, что эти инциденты вызваны вакциной, и важно, чтобы кампании вакцинации продолжались, чтобы мы могли спасти жизни и остановить тяжелые случаи заболевания COVD-19», — сказал официальный представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер.

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