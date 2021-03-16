ВОЗ призывает продолжать использовать вакцину AstraZeneca

Москва, 16 марта. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала страны не приостанавливать вакцинацию препаратом AstraZeneca, несмотря на отказ от нее ряда государств.

Таиланд объявил о планах продолжить работу с англо-шведским препаратом, но Индонезия заявила, что будет ждать, пока Ирландия и Нидерланды не объявят о приостановке вакцинации. Об этом сообщает Reuters.

Дания и Норвегия сообщили о единичных случаях кровотечений, образования тромбов и низкого количества тромбоцитов после введения вакцины AstraZeneca. Исландия и Болгария ранее приостановили ее использование, в то время как Австрия и Италия заблокировали отдельные партии. Франция, Германия и Великобритания заявляют, что у них нет никаких опасений.

ВОЗ заявила, что ее консультативная группа рассматривает доклады, связанные с этими событиями, и опубликует свои выводы как можно скорее. Однако организация считает, что вряд ли изменит свои рекомендации, опубликованные в прошлом месяце, которые касаются широкого использования вакцины, в том числе в странах, где южноафриканский штамм коронавируса может снизить эффективность препарата AstraZeneca.

«На сегодняшний день нет никаких доказательств того, что эти инциденты вызваны вакциной, и важно, чтобы кампании вакцинации продолжались, чтобы мы могли спасти жизни и остановить тяжелые случаи заболевания COVD-19», — сказал официальный представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер.

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