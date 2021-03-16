США призывают ЕС и Великобританию защитить Белфастское соглашение

Вашингтон, 16 марта. Белый дом призвал Великобританию и Европейский союз сохранить Соглашение Страстной пятницы, защищающее мир в Северной Ирландии. Так США отреагировали на иск ЕС по Brexit.

Накануне Евросоюз подал судебный иск против Великобритании, обвиняя правительство страны в нарушениях торговых договоренностей по Brexit. Президент США Джо Байден призвал обе стороны защитить Белфастское соглашение, которое обеспечивает мир между Ирландией и Соединенным Королевством. Об этом сообщает Reuters.

«Мы продолжаем призывать как Европейский Союз, так и правительство Великобритании уделять приоритетное внимание прагматическим решениям для защиты и продвижения с трудом завоеванного мира в Северной Ирландии. Президент Байден недвусмысленно высказался в поддержку Соглашения Страстной пятницы. Оно является краеугольным камнем мира, стабильности и процветания для всего народа Северной Ирландии», — заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Белфастское соглашение — это договоренности, являющиеся гарантом политического урегулирования конфликта в Северной Ирландии. Оно предусматривало создание автономных органов власти в ряд реформ. Соглашение было подписано в пятницу, 10 апреля 1998 года.

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