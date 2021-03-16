Блогер Цуканов: мы могли бы построить национальную космическую станцию

Москва, 16 марта. Представитель сообщества «Советский космос» Максим Цуканов считает, что Россия может построить собственную космическую станцию, а ее ближайшим партнером по космоу является Китай.

Популяризатор отечественной космонавтики Максим Цуканов дал интервью для Федерального агентства новостей. Он поделился мнением, почему нужно строить новую космическую станцию, чем занимаются отечественные обсерватории. Блогер рассказал, с кем Россия сотрудничает в сфере космонавтики и какие проекты будут реализовываться в ближайшем будущем.

«Научный форпост на орбите Земли нужен»

— Первое, что хотелось бы спросить — это судьба Международной космической станции. Нет определенности, сколько еще прослужит МКС. Как в сложившейся ситуации относиться к решению отправить на МКС новые модули? Насколько это оправдано? И что вы можете об этих модулях рассказать? «Наука» — очень старый проект.

— МКС это долгожитель среди космических станций. Почти 23 года в настоящий момент. Например, станция «Мир» просуществовала 15 лет, «Салют 7» — девять лет. Техника не вечна, поэтому необходимо не только латать конструкцию, что дешевле, но и обновлять ее свежими блоками, взамен старых.

Научный форпост на орбите Земли, безусловно, нужен. Поэтому обсуждаются следующие варианты — продлить жизнь МКС, обновляя ее, либо отказаться от старой станции и начать строительство новой. Существуют плюсы и минусы для каждого из вариантов. Однако если мы хотим развивать науку и технику, необходимо масштабное орбитальное строительство.

Мы могли бы построить национальную станцию. И такой проект уже обсуждается. Либо строить совместную станцию с нашими китайскими партнерами. Было бы здорово одновременно реализовать оба проекта. Да, это дорого, но есть вещи, которые нельзя измерить в денежном эквиваленте.

— Научные аппараты «Спектр РГ». Чем наша обсерватория отличается от подобных космических аппаратов других стран? Занимается ли наша обсерватория поиском экзопланет (суперземель)? Есть ли обмен мировыми наблюдениями? Если да, то как он происходит? (Подобный космический аппарат есть и в США).

— Очень здорово, что вы коснулись космических аппаратов «Спектр». Я считаю, что эти научные инструменты — настоящие технические шедевры. «Спектр-Р», который закончил работу в 2019 году, занимался фундаментальной наукой, передовой астрофизикой (например, черными дырами, пульсарами и гравитационным полем Земли). «Спектр-РГ» продолжил эту работу, и благодаря мощнейшему телескопу, работающему в рентгеновском диапазоне, позволил создать самую точную карту известной Вселенной, и эта работа продолжается. Задач много, и в рамках Солнечной системы, и за ее пределами, но задача поиска экзопланет, насколько мне известно, перед аппаратом «Спектр-РГ» не стоит. Он нацелен на более крупные объекты космического пространства.

С нетерпением ждем запуска аппаратов «Спектр-УФ» и «Спектр-М». Задачи у них будут схожие, однако инструменты на борту новые. Благодаря четверке этих аппаратов мы сможем составить максимально точную и подробную карту известной Вселенной.

«Земляне должны действовать вместе, но на Западе этого не понимают»

— Россия помогает Европейскому космическому агентству и Китаю, оснащая их космические аппараты нашими отечественными двигателями и прочим оборудованием. Исследовательские данные — они общие или для нас это только заработок?

— Что касается двигателей для ракет, то да — это просто распродажа нашего космического наследия. 37 двигателей от нашей лунной ракеты Н-1 были проданы в США. НК-33 на американских ракетах носят названия AJ-26. Впрочем, с этим двигателем у них было всего пять запусков. Сейчас мы продаем американским партнерам другой двигатель — РД-180 (на 2018 год в США поставлено 113 двигателей РД-180 для ракеты Atlas-5 и 17 двигателей РД-181 для ракеты Antares). Что касается совместных проектов, то все достаточно честно. Например, проект «Экзомарс», который осуществляет Роскосмос совместно с Европейским космическим агентством, — сотворчество, а потому все участники получают равную долю от этой дружбы. То же самое касается и нашей программы «Спектр», в которую приглашены иностранцы. Вообще совместная работа — это хорошо, земляне должны действовать вместе, чтобы двигаться дальше, однако на Западе не все понимают эту простую истину.

— Спутники и ракеты для вывода их на орбиту. Создаем ли мы комплектующие и чье программное обеспечение используется? Такие космические аппараты применяем только мы или они имеют и коммерческое использование для других стран?

— В Советском Союзе у нас была исключительно своя электроника. И было бы странно, если бы в условиях холодной войны мы покупали комплектующие у западных стран. Те, конечно, продали бы, не забыв сделать в электронике множество хитрых закладок, сводящих на нет военный и космический потенциал нашей страны. В настоящий момент мы пока зависимы от поставок микроэлектроники со стороны западных государств, и они могут осуществлять давление на нас, сокращая по своему разумению такие поставки. Конечно, нам требуется импортозамещение, однако на фоне проблем с «Ангстрем» проблема стоит так же остро, как и в конце 90-х.

«Мы с Китаем можем вместе двигать человечество вглубь Солнечной системы»

— Луна, с кем и когда полетим? Может ли это быть российско-китайская совместная лунная база?

— Может, и я на это очень надеюсь. Китай — надежный партнер, с которым нас связывает многолетняя дружба. Если и есть кто-то, с кем мы можем двигаться дальше, то это КНР. Китайская тайконавтика — это дочка советской космонавтики. С 2003 по 2020 год Китай в сжатые сроки повторял советские космические рекорды. И сейчас мы можем вместе, как равноценные партнеры, двигать человечество вглубь Солнечной системы, а затем и дальше.

— Увидим ли мы в обозримом будущем многоразовые ракеты и морской старт?

— Многоразовые блоки ракет — это советское изобретение. В 1988 году ракета-носитель «Энергия» проектировалась так, чтобы блоки первой ступени возвращались на Землю для повторного использования. Затем был проект «Байкал», где возвращаемые беспилотные ступени в полетном режиме раскладывались в небольшие самолеты. Кстати, ступени «Байкала» планировали использовать для нашей новой ракеты «Ангара». Однако никакой информации по развитию этого проекта у меня нет. В последний раз эту концепцию обсуждали года четыре назад. Что касается «морского старта», то его передали в частные руки компании S7, и, так же как и с «Байкалом», никакой информации с тех пор не поступало.

Ранее издание The Washington Post рассказало, что сотрудничество РФ и КНР в космосе грозит США неприятными последствиями.