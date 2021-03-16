Украинский журнал заявил о необходимости национализации завода «Мотор Сич»

Киев, 16 марта. Украинский журнал «Главред» рассказал, почему Киеву необходимо было национализировать завод «Мотор Сич».

Ситуация с заводом стала «вопросом жизни и смерти» для Украины. СНБО принял правильное решение о национализации «Мотор Сич», так как он несет стратегическую важность и должен принадлежать государству. Об этом заявил автор материала в журнале «Главред».

«Выбирая между подрывом обороноспособности Украины и выплатой компенсации, решение очевидно: лучше заплатить 2 миллиарда долларов, чем потерять предприятие совсем», — говорится в материале.

Однако в статье отмечается, что решение было принято не самостоятельно, а по указке США. Но и в этом случае интересы Киева и Вашингтона совпали, хоть и Европа с США заинтересованы в том, чтобы Украина покупала двигатели у них, а не производила сама.

Экономический эксперт Юрий Атаманюк ранее заявил, что Украина не сможет обеспечить работу завода «Мотор Сич» в случае его национализации. В такой ситуации Киев лишится помощи Китая, а российского рынка «нет и не будет», уверяет аналитик.