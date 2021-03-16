Дело о продаже секретных военных карт поступило в суд Петербурга

Санкт-Петербург, 16 марта. Городской суд Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело Владимира Грабовского по обвинению в разглашении государственной тайны.

Материалы поступили в суд под грифом «Совершенно секретно», о чем сообщили в пресс-службе судов города. Грабовскому грозит лишение свободы сроком до четырех лет.

«Санкт-Петербургский городской суд зарегистрировал уголовное дело в отношении Владимира Грабовского», — отмечено в сообщении по данным ТАСС.

Недавно российский блогер Алексей Навальный, который уже отбывает назначенный судом срок в колонии, опубликовал фото с мест лишения свободы. В комментарии под публикацией он поделился впечатлениями от своей новой стрижки «под ежик».