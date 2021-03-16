Лавинную опасность объявили в горных районах Камчатки из-за циклона

Петропавловск-Камчатский, 16 марта. Повышенная опасность схода лавин объявлена на Камчатке из-за подошедшего ночью во вторник к берегам полуострова циклона, сообщается на сайте местного противолавинного центра.

До 19 марта включительно лавинная опасность объявлена по горным территориям Соболевского, Быстринского, Усть-Камчатского, Мильковского и Елизовского (особенно бассейна реки Паратунка) районов, вулканов Вилючинский, Корякский, Авачинский и Козельский.

Камчатка оказалась в зоне циклона во вторник. Атмосферный вихрь принес на полуостров ветер порывами до 20 метров в секунду и снег с дождем.

Ранее стали известны подробности операции по спасению людей из-под лавины, сошедшей 6 марта в районе камчатского города Елизово. Специалистам удалось спасти женщину с ребенком