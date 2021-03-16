Депутат бундестага назвал условия для признания российского статуса Крыма Западом

Берлин, 16 марта. Западные страны признают Крым российским, если в них сменятся политические элиты.

Если западные страны признают полуостров частью России, они будут вынуждены отказаться от планов расширения НАТО на восток и признать полное поражение своей военно-политической доктрины. Об этом рассказал депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт, сообщает РИА Новости.

«Как только в западных странах сменится политическая элита, находящаяся у власти, уверен, вопрос Крыма будет снят, а волеизъявление крымчан — признано», — заявил Гердт.

Депутат отметил, что в Крыму не было ни аннексии, ни оккупации. Референдум был полностью законен и не нарушал ничьи права. В то же время власти Украины никак не интересуются судьбой жителей полуострова, иначе бы они не отключали воду, не лишали пенсий и не вводили санкции.

Коллективную монографию «Воссоединение Крыма с Россией: исторические и юридические основания» издали к юбилею возвращения Крыма в состав РФ. Авторы представили монографию на пресс-конференции «Крымская весна 2014: историческое осмысление», которая состоялась в пресс-центре МИА «Россия сегодня». Известно, что книгу к выпуску готовили около года вместе с различными специалистами: в ней собраны статьи ученых, политологов, философов и социологов.