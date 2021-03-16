Певица Валерия похвасталась девичьей фигурой в синем бикини

Москва, 16 марта. Российская 52-летняя певица Валерия сейчас отдыхает с семьей в Арабских Эмиратах, но продолжает радовать поклонников интересными фото и видео в соцсети Instagram.

Как только супруг исполнительницы Иосиф Пригожин восстановился после болезни, пара решила устроить небольшой отдых в Дубае. Там уже находился сын Валерии Арсений с женой и маленькой дочкой.

Певица отправилась на пляж, чтобы провести время в безмятежности под лучами южного солнца в синем бикини. Принятие солнечных ванн Валерия решила зафиксировать на видео. Пляжная видеозапись лишний раз доказала, что 52-летняя звезда находится в отличной форме и может похвастаться стройной, девичьей фигурой.

За несколько часов публикация собрала почти 333 тысячи лайков и множество комментариев.

«Валерия, вы прекрасны», «Классная! Пример для всех!», «Вы красотка, мой пример для подражания», «Потрясающая форма!», «Фигура безупречная, особо для дамы 50+!» — отмечали восторженные поклонники.

Ранее сообщалось, что Валерия наконец-то смогла понянчить свою внучку Селин и повидаться с сыном Арсением Шульгиным и невесткой Лианой. Долгое время бабушка и дедушка не виделись с внучкой из-за болезни продюсера. Он перенес COVID-19 в тяжелой форме. Но теперь недуг остался позади, и звездная пара отправилась в гости.

На своей странице в Instagram Пригожин опубликовал видео, как счастливая бабушка Валерия качает на руках крохотную Селин. Девочка заплакала, вызвав умиление у родственников.