Любовь и смерть: жизненный путь Юлии Началовой от первых песен до тайных ритуалов на могиле

Ровно два года назад, 16 марта 2019 года, скончалась певица Юлия Началова. ФАН вспоминает путь становления артистки, сложности в ее личной жизни и взрывной рост интереса к певице после ее смерти.

Юлия родилась 31 января 1981 года в Воронеже в семье композитора Виктора Началова, который стал впоследствии ее продюсером. Под его руководством с двух лет девочка начала заниматься вокалом. После окончания Лесотехнического института она уже руководила ансамблем «Карусель» при Воронежской филармонии. Сама Началова дебютировала на сцене в пятилетнем возрасте с песней своего отца.

Взлет карьеры

Отправной точкой в карьере певицы можно назвать победу в конкурсе «Утренняя звезда» в 1992 году. Именно тогда семья Юлии перебралась в Москву, а юная артистка познакомилась с Ириной Понаровской, с которой отправилась в гастрольный тур.

В те годы творческая жизнь Началовой была крайне насыщенной. В 1997 году она записала одну из своих самых известных песен «Герой не моего романа», мгновенно ставшей хитом. Спустя три года она запишет альбом на английском языке Wild Butterfly. Параллельно певица училась на заочном в ГИТИСЕ.

Покорив центральный концертный зал «Россия» с сольной программой, певица взялась за телевидение. Она стала участницей проекта «Один в один» на канале «Россия-1», продолжила свою ТВ-карьеру в качестве наставника шоу «Наш выход». На телеканале СТС зрители видели ее в программе «Два голоса» вместе с Дмитрием Шепелевым, а на «Звезде» в эфире «Субботний вечер» с Николаем Басковым.

В 2019 году Началова продолжила покорять голубые экраны уже в роли наставника участников шоу «Один в один», который выходил пять сезонов подряд и даже удостоился звания «Народного».

Личная жизнь

Первым мужем Началовой стал ее коллега Дмитрий Ланской, солист коллектива «Премьер-министр». Счастье было недолгим — уже спустя два года Юля ушла от мужа из-за его постоянных измен. Развод стал трагедией для эмоциональной артистки. Напугав поклонников, девушка потеряла 25 кг, чуть не доведя себя до анорексии.

В 2005 году личная жизнь начала налаживаться: певица познакомилась с футболистом Евгением Алдониным, а через год пара уже сыграла свадьбу. Вскоре на свет появилась единственная дочка артистки Вера. Спустя пять лет после свадьбы, супруги решили развестись. Тогда в СМИ ходили слухи, что на этот раз инициатором развода стала сама певица, закрутившая роман с хоккеистом Александром Фроловым.

Первое время артистка активно опровергала подобные предположения, однако вскоре пара перестала скрывать отношения. На этот раз Юлия не торопилась под венец, опасаясь повторения предыдущего опыта.

На деле так оно и произошло. Уже через четыре года Началова объявила, что расходится с хоккеистом из-за его постоянных разъездов с клубом. Последним возлюбленным певицы стал Вячеслав Кудря. Не так давно он объявил, что якобы стал отцом общего с певицей ребенка. По словам мужчины, ребенка выносила суррогатная мать, а яйцеклетки Юля заморозила давно, при подготовке к ЭКО.

Неожиданный финал

Несколько лет Началова боролась с подагрой и красной волчанкой. К тому же в последний год жизни у девушки начал развиваться сахарный диабет. Позднее врачи расскажут, что она слишком поздно обратилась к ним, поскольку пыталась лечить себя самостоятельно.

8 марта 2019 года Началову экстренно госпитализировали в московскую больницу, Спустя три дня ее в тяжелом состоянии перевезли в Боткинскую больницу с осложнениями от подагры и красной волчанки, с высоким уровнем сахара в крови и начинающейся гангреной ноги.

Поклонники затаили дыхание, узнав, что 13 марта артистку подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозный сон. Спустя три дня ее не стало.

Началова упокоилась на Троекуровском кладбище Москвы. Ее могила стала объектом поклонения: фанаты заряжают крема, добавляют землю в суп, третьи собирают с креста смолу, «думая, что это миро и мажут этой смолой себе лоб».

В конце января, в честь дня рождения Началовой, первый канал показал художественную драму о жизни певицы. В картине, разделенной на три серии, прозвучали реальные голосовые сообщения артистки.