МВД назвало количество преступлений в особо крупном размере в Москве

Москва, 16 марта. Половина экономических преступлений в Москве совершается в крупном или особо крупном размере.

Такую статистику привел начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции столичного главка МВД РФ Михаил Лобанов.

«Общее количество совершаемых таких преступлений составляет около 11 тысяч. Около половины этих преступлений совершается в крупном и особо крупном размерах», — рассказал он в эфире радио «Милицейская волна».

Согласно законодательству России, порог, за которым начинается крупный ущерб экономического преступления — три миллиона рублей. В случае особо крупного ущерба эта сумма возрастает до десяти миллионов.

Недавно в Асбесте задержали мошенницу, которая приходила в дом жертв под видом соцработника и узнавала место хранения ценных вещей в квартире, совершав затем их кражу. Полицейские установили личность преступницы по ватрушке, которую во время одного из своих набегов женщина решила съесть прямо на месте преступления.