Самолет вернулся в аэропорт Новосибирска из-за неполадок с двигателем

Новосибирск, 16 марта. Самолет авиакомпании S7, вылетевший из аэропорта Толмачево в Новосибирске, вернулся в воздушную гавань из-за неполадок с двигателем.

ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона информирует, что самолет следовал рейсом из Новосибирска в Иркутск. Вскоре после вылета произошли неполадки с одним из двигателей лайнера. После приземления борта в аэропорту вылета пассажиры были отправлены в Иркутск на резервном самолете.

Около месяца назад стало известно, что самолет Уфа — Самара вернулся в аэропорт вылета из-за неубранного шасси. Об этом информировал источник Федерального агенства новостей.