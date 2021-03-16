Главный диетолог Москвы рассказал, для кого опасен Великий пост

Москва, 16 марта. Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова рассказала, кому противопоказано соблюдать Великий пост.

По словам специалиста, поститься опасно беременным и кормящим женщинам, детям, людям с заболеваниями и пожилым гражданам.

«Перед любым изменением рациона питания им необходимо проконсультироваться с врачом», — сообщила РИА Новости диетолог.

Стародубова призвала не путать Великий пост с диетой. При неправильно организованном питании в течение длительного времени даже у здоровых людей могут ухудшиться работоспособность и состояние здоровья. Поэтому решив соблюдать пост, нужно ориентироваться на свое самочувствие и своевременно обратиться к врачу в случае его ухудшения.

Недостаток белковой пищи во время поста эксперт призывает восполнять растительными продуктами. Кроме того, соблюдающим Великий пост людям Стародубова посоветовала не голодать. По окончанию поста следует вернуться к полноценному рациону как можно скорее.

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