Лавинную опасность объявили в двух районах Сахалина

Южно-Сахалинск, 16 марта. Синоптики объявили лавинную опасность на 17 марта в южной части Сахалина, сообщили журналистам в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области.

«17 марта на лавиноопасных участках Холмского и Невельского районов прогнозируется риск схода снежных масс», — сообщили в управлении.

Опасности схода лавин на остальной территории региона нет, кроме одиночных случаев.

В настоящее время на Сахалине установилась спокойная солнечная погода, ветра и осадков нет. На юге острова в утреннее время воздух прогрелся до двух градусов выше нуля, на севере температура воздуха составляет минус пять градусов.

На Сахалине туристы повстречали проснувшегося медведя. По их словам, они начали тихо уходить с занятого места, направив взгляд прямо на хищника.