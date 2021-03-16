Эксперт рассказала, какой кредит можно считать выгодным

Москва, 16 марта. Директор по коммуникациям финансового маркетплейса «Сравни.ру» Александра Краснова рассказала о критериях выгодного кредита и назвала его главную характеристику.

По словам эксперта, главной чертой выгодного кредита является небольшая переплата сверх тела кредита или ее отсутствие. Такую возможность, например, дает карта рассрочки. Платить проценты по ней не надо, если гасить долг вовремя.

Кредитные карты тоже могут быть выгодны из-за грейс-периода, в течение которого деньги можно вернуть не платя проценты, уточнила специалист.

«Финансово грамотные люди используют кредитные карты для повседневных и крупных покупок, так как кешбэк у них выше, чем у дебетовых, а собственные сбережения хранят на накопительных счетах или краткосрочных вкладах. Таким образом, они получают двойную выгоду», — рассказала агентству «Прайм» Краснова.

Выгода кредита зависит от процентной ставки и других переплат. Достаточно выгодна ипотека. Как правило, она обходится сопоставимо с арендой жилья или даже выгоднее. Существенную переплату обычно предполагают кредиты на дорогостоящие покупки, предупредила Краснова.

Старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Дмитрий Ферапонтов предупредил, что россияне, пренебрегающие погашением маленького остатка долга, рискуют получить внушительную сумму по пени, которую начислит банк. Даже если непогашенный кредит мал и «прощен», его наличие в будущем повлияет на выдачу займов.