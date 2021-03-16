Вячеслав Чеботарь: папа римский встал на колени и попросил показать ему картину Брюллова

Петербургский художник и скульптор Вячеслав Чеботарь рассказал ФАН, в каких условиях работали знаменитые русские живописцы и как сегодня обстоят дела с современным искусством.

Ректор художественной академии «Сверхкартина Вячеслава Чеботаря» дал интервью для Федерального агентства новостей. Он рассказал, насколько сложно написать хороший и глубокий портрет, почему Россия — это страна возможностей для художника. Живописец и архитектор поделился мнением о том, как творцу себя мотивировать, какие ошибки допускают начинающие художники и почему раньше в России создавались шедевры искусства, когда как ни одна современная картина не произвела фурор.

«Россия для художника — самая свободная страна»

— Как долго пишется портрет?

— Заказные портреты я писал больше в советское время. Конечно, самое ценное, что остается от человека, его портрет. Остальное исчезнет.

По времени: если вы хотите портрет как произведение искусства, то он будет писаться на протяжении всей жизни. Один портрет я писал семь лет, за это время могут пасть государства. Можно и быстрее написать, но тогда в работе будет сделан акцент на живопись, будет этюдный портрет.

В среднем нужно около 100 сеансов. Я писал портрет известного артиста Александрийского театра Николая Сергеевича Мартона. На девятом сеансе он сломался и сказал, что занят на репетициях.

В целом, нужны предварительные встречи. Настанет момент, когда я увижу суть человека, и тогда можно приступать к работе.

— Нужно ли студенту-художнику ехать в Европу и жить там, как это было принято делать в XIX веке?

— Конечно, смысл в этом есть. В XIX веке отправляли питомцев Академии художеств в длительную поездку, на шесть лет. Шикарные были условия: три года во Франции и три года в Италии. Были четкие программы. Обязательное условие для поездки — нужно было получить золотую медаль в Академии. По итогам поездки нужно было написать программную картину. И выпускник Академии, который претендовал на такую поездку, обязательно должен был быть неженатым.

Парадокс в том, что очень мало кто из них смог состояться, хотя это были лучшие из лучших. Там настолько сильно давит наследие, настолько в его плену находишься, что практически не можешь создавать что-то свое. Говорят, что консерватория «переучивает» студента. Классика «давит» изо всех щелей на него, и он перестает развиваться. Иванов, напрмер, смог выбраться из этого состояния, но другие не смогли.

В Италии с огромным уважением относятся к художникам, но там настолько сильно развита инфраструктура, которая в итоге делает условия твоего существования настолько комфортными, что мешает развиваться. Так что Россия в этом плане — самая свободная страна. Есть все возможности.

— Что важно для художника? Как он должен себя подпитывать?

— Мотивация должна быть сильная. Ее надо найти, но это личностный процесс, непредсказуемый. Для меня мотивация в том, что я могу открыть нечто такое, что обогатит людей. Они увидят жизнь немного с другой стороны.

— Какую главную ошибку вы бы посоветовали не совершать начинающему художнику?

— Если это начинающий самодеятельный художник, то ему нужно пройти академические, азбучные основы. Нужна система. Если это художник, который хочет сделать это целью своей жизни, то надо воспитывать себя на великих образцах, на литературе, читать много воспоминаний. Было положение в XVI веке, кому быть живописцем. Это монах по сути. Врубель говорил, что надо работать 18 часов в сутки, и только тогда, возможно, что-то получится. Учиться усидчивости, поменьше заботиться о всяком пиаре, о славе, поменьше тусоваться.

— Можно ли совместить художнику работу на заказчиков и высокий профессионализм?

— Почему в прошлом создавались такие великолепные вещи? Потому что правящий класс был очень высокообразованный, а художнику предоставляли свободу. Конечно, есть случаи, когда настоящий художник вступает в какую-то конфронтацию с заказчиком. Он должен отстаивать истины. Насколько ему удастся убедить? Такие случаи есть в истории. Но когда заказчик вмешивается в работу, то это нехорошо.

Есть история: когда Серов писал Николая II, Александра Федоровна села рядом и стала делать ему замечания. Художник протянул ей кисти, показывая, что дальше писать она может сама.

«Я познакомился с героями Брестской крепости, писал их с натуры»

— Если человек хочет научиться рисовать, но не может обращаться в школу или брать уроки, он может научиться в Интернете?

— Для самодеятельного художника это возможно. Но такое обучение — это все равно что вариться в собственном соку. В советское время тоже учились по учебникам, но важно живое руководство. Я всегда объясняю феномен Серова: у него рано скончался отец-композитор, мама ездила по гастролям, но у семьи был друг — Репин, и его отдали на воспитание Репину. Серов находился в мастерской: жил, видел все в раннем возрасте. И все это впитал. У Брюллова, у Иванова отцы были профессорами в Академии. Это самый правильный процесс обучения, когда были сообщества мастеровых. Ребенок первый год слушает разговоры мастеровых, на второй год готовит чай, на третий год становится подручным. Он вырастал первоклассным мастером. И в Петербурге вырастали высококлассные мастера. К 19 годам они такими становились — вся творческая жизнь была впереди.

— Как воспитать в ребенке интерес к живописи и, возможно, желание заниматься рисованием?

— Методом привлечения внимания и принуждения. Иногда ученики говорят: «Вот это мне не нравится, делать не хочу». Я говорю: «Вы потрудитесь и поделайте, познайте». Ведь, чтобы любить — надо познать. Надо потрудиться в любом случае. И воспитывать на книге, на образце. Можно ребенка зажечь на яркие впечатления: свести в Русский музей, показать Брюллова. Он придет в восторг, и тогда сказать: «Чтобы такое написать, нужно учиться».

— «Детективная» история про дипломную работу.

— Недавно, готовясь к выставке, я решил выставить свою дипломную работу. Она была самой крупной по масштабу во всей истории Академии. Она посвящена ветеранам, героям Брестской крепости. Когда я приступил к задаче, в живых оставались 15 героев. Это был 1982 год.

Тогда музей Брестской крепости входил в ведомство Минобороны. Там были закрытые архивы, мне удалось в них поработать. Донесения немецких генералов, например: Гитлер спрашивает, почему застряли? Генералы отвечают: тут не как в Европе. А они воевали в Европе по рабочему дню. Солдаты спали в гостиницах, было расписание, дороги европейские. А тут в два часа ночи начинают стрелять! Вылазка какая-то. Немцами были продуманы линии — одна линия воюет, потом через пару дней уходит на отдых, ей на смену идет другая. А поскольку боевые действия постоянные, то приходилось задействовать вторую, и войска были изношены.

Я познакомился с героями Брестской крепости, писал их с натуры. Музею же предложил сделать аванзал для встреч ветеранов. Задумка была такая — там полуарочные казематы, две фронтальные стены были заполнены этими большими картинами. В затемненном помещении фигуры как бы «проявляются», становятся «участниками» событий в зале.

Первая часть, левая, называется «Встреча». Воевали ведь солдаты разрозненно, они не знали друг друга, а теперь встретились спустя много десятилетий. В правой части они не узнают друг друга, а во второй части они узнали друг друга — встретились, обнялись.

Помещение было выбелено, я им выслал требование к помещению. Они оштукатурили стены. А идея была такая, чтобы были кирпичные голые стены. Они сказали, да где это видано? Никак не может быть. Короче, не удалось убедить их. Картины повесили. Потом начались националистические движения 90-х годов, картины убрали в запасник. Потом вернули, но уже на голые стены, как и было задумано изначально.

Также было авторское повторение дипломной работы, которое находилось в запасниках в Академии. Эта серия картин несколько раз вывозилась в Белоруссию. Когда отмечалось 75-летие Победы, эту работу запросили в Академии, и оказалось, что центральная картина отсутствует. Стали говорить, что какие-то ревизии были. А между тем ходили слухи, чтобы были большие приобретения с китайской стороны. Уровень этой дипломной работы был очень высок. Такие работы можно было бы выставлять и учить на них студентов. До сих пор центральная часть работы не найдена.

«Есть три взлета духа человека: античная культура, итальянское возрождение и золотой век русской культуры»

— О создании музея академического искусства

— Я подарил Петербургу 733 работы к 300-летию города с целью создать музей академического искусства. Коллекция внесена в музейный план РФ. Но до сих пор, хотя уже прошло 18 лет, никаким образом это дело не двигается. При этом состояние в сфере академического искусства, на мой взгляд, очень драматичное — теряется понятие академической русской живописи, которое составляло часть ментальной культуры России. Это все равно как лишить православия.

Когда Петр только начал строить город на болотах, он издал указ о строительстве лавры и создании Академии художеств. Он понимал, насколько это важно для поднятия духа. Академии поставили задачу создавать удивительные вещи, чтобы русский дух воспарил, чтобы народ понимал высшие ценности.

На первых порах задача Академии осуществлялась, и возник золотой век русской культуры: Бруни, Иванов, Брюллов — их подвиги в искусстве. Есть три взлета духа человека, как сказал один немецкий философ: античная культура, итальянское возрождение и золотой век русской культуры. Все взлеты были продиктованы развитием изобразительного искусства. Люди понимали, как это важно, и вслед за изобразительным искусством шло все остальное, в том числе и литература.

Потеря больших произведений искусства, самой школы — это и потеря части России.

В мою бытность каждую мастерскую вели крупные мастера советского искусства. Только большой мастер может дать что-то студентам. Теперь этих мастеров в Академии нет. Я смотрел выставку дипломных работ — считаю, что очень слабый уровень. И это был всегда какой-то отчет: выставлялись все дипломные работы, их было, например, 45. За редким случаем — троечников могли не выставлять. А тут выставили 16 работ, а выпуск — 60 человек. Где остальные? Неужели стыдно выставлять? А в чем смысл тогда художественного образования, раз стирается грань между профессионализмом и самодеятельностью? Тут они не всегда обнаруживаются. И это беда.

Я давно выступаю за то, чтобы сделали музей академического искусства. А в Академии огромный фонд. Музей должен показать, как выросла русская школа. В Эрмитаже, Русском музее мы видим завершенные произведения, а как дойти до них? Нет ступенчатых стадий. Нужен музей современного академического искусства.

«В XIX веке заказчиком больших полотен было государство»

— О государственной поддержке художников

— Сейчас нет внятной государственной политики по поводу искусства. Бюджет используется нерационально, огромное количество фестивалей. Но это же не созидательный процесс. А как же создание произведений искусства? Я хочу выйти с предложением — мы готовы взять на себя организацию такого процесса, творчества художника, чтобы создавать масштабные произведения искусства. Сейчас на выставках мы видим в основном этюды, «полуфабрикаты», поскольку нет материальных ресурсов, заинтересованности художников писать такие вещи.

В XIX веке заказчиком больших полотен было государство. Иванов тот же был на субсидии у императора. Его мастерскую три императора посещали. Были и меценаты, которые помогали. Картина «Последний день Помпеи» была субсидирована купцом Демидовым. Брюллов рассказал, что хочет написать такую картину. Тогда интерес к Помпеям был большой: велись раскопки. И Демидов выложил 35 тысяч золотом, сказал — пожалуйста, пиши. За три года Брюллов написал вещь, которая произвела фурор. Демидов преподнес этот дар Николаю I, тот послал три корабля в Италию. На первый загрузили холст, а два военных корабля сопровождали дар. Когда в порту уже свернули полотно и готовились к отплытию, прибежал папа римский. Оказалось, что он единственный, кто не успел увидеть картину, о которой говорит весь Рим! Папа римский встал на колени и попросил показать ему картину Брюллова. Пришлось отдельно развернуть ее для него.

Большие произведения имеют большой резонанс. Явление сразу ощутимо и видно. Не верьте тем, кто говорит, что сейчас их не поймут. Это огромный подвиг художника, глубина образов, это очень обогащает человека. И не было раньше скандалов. Эти картины вызывали только позитивные эмоции, все восторгались гуманистической направленностью, подвигом художника, мастерством. В этом отличие от сегодняшних заявлений, которые носят часто целенаправленно скандальный характер. Но поверьте, это на пять минут.

— Что такое современное «академическое искусство»?

— Конечно, классическое искусство всегда находится в развитии. И даже слово «авангард» — это французское слово «быть впереди». Говорю ученикам: вы должны выступить с мировоззренческих позиций, у вас должна быть идея. Если вы с ней выступите, она уже состоялась, даже если написано будет плохо. Взять хотя бы Верещагина. «Апофеоз войны», если разложить по частям, особого интереса для живописца не имеет. Но оно сражает своей идеей.

— Про картины «подражателей»

— Вообще все должно быть органично. В творчестве Айвазовского, например, все было связано с органичностью его натуры. Его феномен в том, что он в три года сидел и наблюдал за морем. И на протяжении всей его жизни он эти впечатления просто осуществлял. Он воедино был связан с этим впечатлением моря, и я всегда говорю, что после Айвазовского нет смысла писать море. Так уже не напишете. Это редкостное явление. Нет уже мастерства, той наполненности этими чувствами — в итоге появляются подделки. Когда вы смотрите на эти картины, то не видите той наполненности.

Ранее стало известно, что врио губернатора Хабаровского края Дегтярев побывал в гостях у художника Павлишина.