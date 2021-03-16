США убеждали Бразилию отказаться от российской вакцины «Спутник V»

Вашингтон, 16 марта. Департамент здравоохранения и социальных служб (HHS) США убеждал Бразилию отказаться от закупки российской вакцины от коронавируса «Спутник V», следует из доклада ведомства.

На документ обратили внимание разработчики «Спутника V». Согласно тексту составленного по итогам прошлого года доклада, ответственное за международные дела подразделение американского Минздрава (OGA) «использовало дипломатические отношения» в обеих Америках, чтобы противодействовать усилиям ряда стран, стремящихся увеличить свое влияние в этом регионе «в ущерб безопасности США». В список таких государств попали Россия, Куба и Венесуэла.

В своем микроблоге в Twitter создатели российской вакцины от коронавирусной инфекции заметили, что вместе с другими учреждениями США OGA оказывало помощь странам региона и укрепляло с ними связи, чтобы отговорить местные власти от принятия помощи от «злонамеренных государств».

«Среди примеров — использование офиса атташе по вопросам здравоохранения для того, чтобы убедить Бразилию отказаться от российской вакцины COVID-19», — говорится в выдержке из доклада американского ведомства.

Кроме того, в Минздраве США публично подтвердили, что оказывали на Бразилию давление по поводу «Спутника V».

«Страны должны работать сообща и вместе, чтобы спасать жизни. Попытки подорвать распространение вакцины неэтичны и стоят человеческих жизней», — сообщается в Twitter-аккаунте российской вакцины.

Ранее стало известно, что российская вакцина уже в июне может попасть в Швецию. Об этом заявил координатор по вакцинации Швеции Ричард Бергстрем.