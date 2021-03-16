Названы эффективные способы заработать на растущем курсе рубля

Москва, 16 марта. Финансовый советник Анна Харченко призвала проанализировать причины укрепления рубля, определить период роста и оценить риски перед тем, как вложиться в национальную валюту.

«Если период очень короткий, при этом вы инвестор, а не трейдер, то лучше вообще не реагировать на колебания курса и придерживаться своей стратегии инвестирования. Торговля фьючерсами несет очень высокие риски», — рассказала финансист агентству «Прайм».

Если ориентироваться на цену нефти как среднесрочную, можно обратить внимание на акции российских нефтяных компаний и заработать на дивидендах и курсовой стоимости, отметила Харченко.

Заработать на растущем рубле позволят инвестиции в корпоративные долги российских компаний и государственные облигации. Они менее доходны, чем акции, но позволят заработать больше, чем банковский депозит. Кроме того, можно приобрести иностранную валюту, подчеркнула финансист.

Увеличить доходность портфеля дополнительно поможет индивидуальный инвестиционный счет, который гарантирует доходность в 13%, если ранее был уплачен НДФЛ. Предложенная программа позволит обеспечить прибыль более 18% даже самым консервативным вложениям, заключила Харченко.

Официальный курс доллара на 16 марта снизился на 27,64 копейки — до 73,2317 рубля. Евро по сравнению с показателем на выходные и понедельник подешевел на 44,73 копейки — до 87,3508 рубля.