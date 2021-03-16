Уснувшего на льдине моржа нашли у берегов Ирландии

Дублин, 16 марта. Житель Ирландии Алан Хулихан обнаружил во время прогулки по пляжу отдыхающего на берегу арктического моржа.

Ирландец заснял гостя с Северного полюса на видео, которое быстро разошлось по социальным сетям, сообщает Independent. По словам очевидца, морж достигает размеров небольшого быка.

«Сначала я подумал, что это тюлень, но потом увидел бивни», — рассказал мужчина в беседе с изданием.

Морской биолог и директор океанариума Кевин Фланнери предположил, что такое долгое путешествие морж совершил во сне. По его словам, эти животные часто засыпают на льдинах и оказываются далеко от родной Арктики. Он посоветовал не беспокоить моржа, пока он набирается сил для обратного путешествия.

Морж у берегов Ирландии — не единственное животное, которое не стоит беспокоить без веского повода. Недавно кинолог рассказал, как грамотно выбрать собаку в приюте и не ошибиться. Он напомнил, что главное — пройти специальный курс знакомства с питомцем.