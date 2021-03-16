Судья по делу об убийстве Флойда недоволен решением городского совета

Миннеаполис, 16 марта. Судья Питер Кэхилл, ведущий дело об убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, обеспокоен тем, что городской совет Миннеаполиса опубликовал решение выплатить $27 млн семье погибшего.

В пятницу, 12 марта, стало известно, что семья Джорджа Флойда, которого убил полицейский Дерек Шовин, получила денежную компенсацию в размере 27 млн долларов. Адвокат считает эту сумму достаточной, но судья, ведущий это дело, недоволен. Он считает, что оглашение решения городским советом может повлиять на присяжных. Об этом сообщает Reuters.

«Я бы хотел, чтобы городские власти перестали так много говорить об этом деле. В то же время я не нахожу никакого злого умысла в том, что они пытаются вмешаться в уголовное дело», — подчеркнул Питер Кэхилл.

Судья отметил, что он вызовет семь присяжных заседателей, сидевших на прошлой неделе, чтобы спросить, видели ли они новости о компенсации, и повлияет ли это на их беспристрастность.

«По моим подсчетам, это уже третья весьма предвзятая утечка информации в прессе, которая произошла в очень подозрительное время, и, мягко говоря, может запятнать честность присяжных», — сказал суду адвокат подсудимого Дерека Шовина.

Профессор права Корнельского университета Валери Ханс, изучающая систему присяжных, сказала, что выплаченная внушительная сумма денег семье убитого может вызвать у присяжных ощущение, что его родственники уже получили компенсацию за то зло, которое было нанесено Флойду и его близким. Это может повлиять на их желание наказать Шовина и других подсудимых полицейских.

Ранее стало известно, что московский судья получил реальный срок за взятку в 1 млн рублей от наркодилера.