ЕС через суд накажет Лондон за нарушения при Brexit

Брюссель, 16 марта. «Развод» между Великобританией и Евросоюзом осложняется каждый день. ЕС намерен начать судебную тяжбу с Лондоном, поскольку Британия не соблюдает условия соглашения по Brexit и нарушает международное право.

Все 27 стран Евросоюза возражают против того, чтобы Великобритания в одностороннем порядке продлила льготный период после 1 апреля, который применяется к торговле на острове Ирландия, где ЕС и Соединенное Королевство разделяют сухопутную границу и где была создана специальная торговая система по соглашению о Brexit.

В письме вице-президента ЕС Мароша Шефковича своему британскому коллеге Дэвиду Фросту подчеркивается, что Британия преднамеренно нарушила свои обязательства по международному праву, передает France24. Все это ведет к дальнейшему ухудшению отношений между ЕС и Великобританией после окончания переходного периода для «развода», который закончился 1 января.

В начале марта Великобритания решила в одностороннем порядке продлить до октября льготный период для проверки товаров, перемещаемых между Великобританией и Северной Ирландией, которая хоть и является частью Соединенного Королевства, но осталась и частью единого рынка товаров ЕС после Brexit. Такое решение было принято, чтобы избежать жесткой границы, которая может возродить межрелигиозное насилие. Это означает, что товары, прибывающие из Великобритании, подлежат импортным правилам ЕС.

Представитель правительства Великобритании заявил, что оно ответит Комиссии ЕС «в должное время», настаивая на том, что меры носят временный характер и направлены на сокращение беспорядков в Северной Ирландии.

«Они законны и являются частью прогрессивного и добросовестного выполнения Протокола Северной Ирландии», — говорится в заявлении пресс-секретаря.

В сентябре прошлого года Великобритания уже вызвала недовольство 27 стран ЕС, когда рассмотрела закон, который дал бы правительству Бориса Джонсона право отменять часть соглашения о Brexit, касающегося Северной Ирландии. Таким образом, ЕС рассматривает заявление Великобритании от 3 марта как доказательство того, что Великобритания дважды пыталась нарушить международное соглашение.

В начале года ЕС пригрозил запретить поставки вакцины против коронавируса в Северную Ирландию. Это означало бы введение жесткой границы на острове Ирландия, тогда как соглашение по Brexit было подписано, чтобы избежать подобного сценария.

В рамках судебного процесса ЕС направил в Лондон так называемое «письмо с официальным уведомлением», в котором сообщается, что тот нарушает правила ЕС-Великобритания. У Лондона есть месяц на ответ, прежде чем ЕС сможет начать второй этап. В конечном итоге вопрос может быть передан в арбитраж, что грозит Британии финансовыми санкциями.

Шефкович в своем письме выразил надежду, что Великобритания вскоре представит план обеспечения соблюдения проверок Северной Ирландии, чтобы предотвратить дальнейшие судебные иски.

Отношения, которые и без того были непростыми в течение 47 лет членства Великобритании в ЕС, ухудшились после референдума 2016 года, когда Соединенное Королевство проголосовало за выход из блока. После ожесточенных переговоров о «разводе» в прошлом году раскол стал официальным, но затем обе стороны начали борьбу из-за торгового соглашения. Сделка была достигнута в декабре, но все еще требует одобрения Европарламента.

Газета Independent, ссылаясь на письмо главы Евросовета Шарля Мишеля, сообщала ранее, что ЕС на фоне дефицита вакцин от коронавируса рассматривает вариант блокировки поставок препарата в Великобританию. До этого компания AstraZeneca гарантировала Соединенному Королевству обеспечение вакциной, отсрочив поставки в ЕС.

Как отметил директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов в беседе с ФАН, это «ответка» на действия AstraZeneca, которая отсрочила поставки своей вакцины в Евросоюз, сосредоточившись на обеспечении британцев. Глобальная эпидемия, не имеющая аналогов в истории, уже раскалывает сам ЕС. По словам политолога, еще прошлой весной стало ясно, что будет драка за вакцину, как только та появится.